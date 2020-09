Expedição avista mais de 70 baleias jubartes entre Salvador e Itacaré.

Uma expedição de monitoramento avistou 72 baleias no período de cinco dias no litoral baiano, entre Salvador e Itacaré, no Sul do estado. Segundo o Projeto Baleia Jubarte, 18 eram filhotes. Segundo o G1, a expedição saiu da capital baiana com destino ao litoral do Espírito Santo. Não foi informado quando a viagem foi iniciada.

Além de observar as baleias, a equipe também vai catalogar e colher material para pesquisas. De acordo com o projeto, a estimativa é que cerca de 20 mil baleias vivam no mar brasileiro. Em todo ano, as baleias migram da Antártida para a costa brasileira em busca de águas mais quentes para acasalar e ter os filhotes. O arquipélago de Abrolhos, no extremo Sul da Bahia, é considerado o berçário da espécie.

Ainda segundo o projeto, os pesquisadores vão fazer um levantamento sobre como a pandemia do coronavírus pode ter afetado as populações de baleias, apesar de elas não contraírem a Covid-19. Eles também vão fazer um documentário sobre a viagem. O itinerário prevê paradas em Morro de São Paulo, Barra Grande, Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, Cumuruxatiba e Caravelas.

Fonte: Bahia Notícias