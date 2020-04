Exame confirma que idoso que morreu em Taboquinhas não estava com coronavírus.

A Secretaria Municipal de Saúde de Itacaré recebeu na tarde desta quarta-feira(29) o resultado do exame coletado no idoso de 81 anos do distrito de Taboquinhas que faleceu com suspeitas de Covid 19. O resultado apresentou o quadro negativo para o coronavírus, não registrando portanto a doença. O idoso estava internado no Hospital Regional Costa do Cacau, onde ficou por quatro dias e quando retornou ao município ficou em isolamento e acompanhado pela equipe de saúde.

Além de ter comorbidades, o idoso tinha pneumonia, sequelas de AVC e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). A Secretaria Municipal de Saúde informou que, por ter o paciente o quadro suspeito, o sepultamento ocorreu conforme critérios de segurança seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, mesmo sem a confirmação do exame. E por precaução, todos os contatos do paciente no retorno do Hospital estavam sendo monitorados e acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Com o resultado negativo, Itacaré continua com o registro de apenas um caso confirmado de coronavírus, sendo de um idoso de 82 anos que contraiu a doença no Hospital Regional Costa do Cacau, onde permanece em tratamento e apresenta o quadro estável. Conforme o novo boletim epidemiológico divulgado na noite dessa quarta-feira, em Itacaré existem 31 casos notificados, 27 descartados (sendo 07 por teste rápido), 03 casos aguardando resultado, e 01 aguardando coleta. Também existem 78 em monitoramento, 57 liberados do monitoramento, 01 confirmado e nenhum óbito suspeito, já que o caso do idoso de Taboquinhas deu resultado negativo.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que mesmo com apenas um caso confirmado e fora do domicílio, é preciso que toda a população se proteja, sega as normas de higienização, use máscaras, fique em isolamento e distanciamento social e, principalmente, permaneça em casa. De acordo com o prefeito, o Comitê de Monitoramento tem adotado todas as medidas de controle e combate à doença e tem feito o possível para evitar a proliferação da doença no município. Mas é preciso que todos colaborem, façam a sua parte, não permitam a entrada de pessoas de outras cidades, evitem trazer parentes de outros municípios e fiquem em casa. Somete juntos será possível combater a doença.