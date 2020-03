Ex-prefeita, Ioná lança Dona Raimunda como pré-candidata a vereadora de Camamu.

No último sábado, 29/02, durante a cerimônia de posse da nova diretoria do Partido dos Trabalhadores em Camamu-BA, a popular Dona Raimunda foi lançada pela ex-prefeita Ioná Queiroz como pré-candidata a vereadora para as eleições de 2020.

Dona Raimunda se posiciona como nome forte de renovação na política municipal em função do seu histórico de serviços prestados como líder comunitária na zona rural de Camamu. Sua articulação junto a parlamentares estaduais já rendeu reparos a estradas vicinais em várias localidades, como o cascalhamento na região da Santa Rita, situada entre o Orojó e Travessão.

Além disso, a pré-candidata tem serviços prestados na assistência social, auxiliando a população em demandas na saúde e previdência. Ao lado da ex-prefeita Ioná, Dona Raimunda percorre todos os bairros, distritos e ilhas de Camamu, conhecendo com profundidade as necessidades da comunidade.

Participaram do evento o Deputado Estadual Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Assembleia Legislativa, entre outras autoridades e lideranças de diversos movimentos sociais.

Aos eleitores, Dona Raimunda, ou Ray da Bahia, como é carinhosamente conhecida no município, promete muito trabalho e dedicação para melhorar a vida do camamuense, principalmente daqueles que moram nas áreas mais carentes e na zona rural.