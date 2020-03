Ex-deputado Augusto Castro testa positivo para Covid-19 em Itabuna.

Augusto Castro testou positivo para o novo coronavírus. Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, o ex-deputado estadual e pré-candidato a prefeito da cidade pelo PSD, foi internado na quarta-feira (25) com sintomas da doença. Conforme a unidade de saúde, quando deu entrada no Santa Casa, Castro apresentava sinais de desconforto respiratório. O ex-deputado permanece sedado, com suporte ventilatório, devido às dificuldades respiratórias. O resultado do teste foi divulgado pelo Lacen na madrugada desta quinta-feira (26). O ex-deputado estava em Salvador e chegou a Itabuna na última sexta-feira. Como ele veio em carro particular, o motorista será avaliado. Foi o segundo caso da covid-19 registrado em Itabuna.