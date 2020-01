Ex-comentarista da Globo, Sérgio Noronha morre aos 87 anos.

Faleceu nesta sexta-feira (24), no Rio de Janeiro, de parada cardíaca, o jornalista Sérgio Noronha. Aos 87 anos, ele sofria de Mal de Alzheimer e estava internado há 10 dias em um hospital da capital carioca.

Noronha foi comentarista esportivo da TV Globo e Rádio Globo por muitos anos. Na emissora, ele fez uma grande amizade com o ex-árbitro e comentarista Arnaldo Cezar Coelho.

Era Arnaldo quem o ajudava financeiramente no Retiro dos Artistas, abrigo para artistas idosos no Rio de Janeiro. Noronha passava por dificuldades financeiras.

“Perdi um amigo (chora). Conheci Seu Nonô quando ele jogava futebol na Urca na década de 60. Ele era o cara que sentava no paredão e ficava me pressionando quando era juiz. Ali conheci ele. Depois ele foi para o Jornal do Brasil, Rádio Globo… A vida toda foi meu companheiro, um parceiro de vida toda de frequentar a minha casa”, lamentou Arnaldo ao Globoesporte.com.