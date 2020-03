Etapa do Verão Costa a Costa de Barra Grande é adiada por conta do Coronavírus.

A Prefeitura de Maraú e o Governo da Bahia, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), decidiu seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde e adiar a etapa do “Verão Costa a Costa”.