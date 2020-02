Estudantes de Itacaré participam de atividade sobre História do Carnaval.

Estudantes da Escola Municipal Manoel Castro, em Itacaré, participaram nesta quarta-feira de uma atividade coletiva cultural que contou com uma roda de conversas com a artista fotógrafa e professora Maria Amália Martin, autora da exposição Caras e Caretas, e ainda oficinas de confecção de máscaras. A atividade teve como tema História do Carnaval, onde o principal objetivo foi resgatar o surgimento da folia e seu real sentido.

Durante a roda de conversa foram apresentados vídeos com as fotos da exposição, documentários sobre a história dos caretas e exibida a musica do cantor e compositor Marcos Abaga que conta a história dos caretas, personagens marcantes do carnaval de Itacaré. E depois da conversa foi a vez de aprender a fazer máscaras para brincar e encantar no carnaval de Itacaré. Para os alunos a atividade foi um momento importante de ampliar os conhecimentos e valorizar a cultura da cidade.

Fotógrafa, professora e terapeuta, a palestrante Maria Amália Martin está realizando na Praça São Miguel uma exposição intitulada “Caras e Caretas de Itacaré” com 70 fotos retratando a beleza, a magia e a tradição dos caretas. A mostra é um projeto antigo concebido por Maria Amália Martin, moradora do município há 15 anos, que surgiu da necessidade de contar histórias das pessoas e personagens que fazem o dia a dia da cidade. O projeto também conta com uma música em homenagem aos caretas, de autoria de Marcos Abaga, músico itacareense e considerado um apaixonado careteiro.

Todas as fotos do projeto foram captadas durante os últimos cinco carnavais e são de autoria de Maria Amália Martin, que tem na fotografia sua terceira área de interesse acadêmico e profissional. Vinda da sala de aula, como professora, e dos consultórios terapêuticos, como terapeuta holística e estudiosa do comportamento humano, Amália Martin busca com seus clicks captar emoções para despertá-las e revelá-las.