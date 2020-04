Estudantes de Itacaré e cidades do interior da Bahia terão Cartão para substituir vale-alimentação Estudantil.

A medida serve para atender apenas municípios que não possuem mercados da rede credenciada.

Para os moradores de Itacaré e municípios da Bahia que não têm os mercados da rede credenciada, o vale-alimentação estudantil será entregue em forma de cartão, para ser utilizado em lojas cadastradas. A informação é da secretaria de educação do estado da Bahia, que afirmou que, até a sexta-feira (24) divulgará a data da entrega, bem como os locais e estabelecimentos comerciais credenciados.

Essa medida irá beneficiar 516 mil estudantes da rede, e a operação utilizando esses cartões é válida apenas para as cidades onde não há nenhum dos supermercados cadastrados inicialmente – Cesta do Povo e Assaí.

Em Salvador e outros 21 municípios que possuem as redes, a compra continuará sendo feita da mesma forma: apenas através do vale-alimentação resgatado e em uma das duas lojas que estão recebendo os compradores desde segunda-feira (20). A ação totaliza investimentos de R$ 44 milhões de recursos do Estado.

No total, serão 800 mil estudantes na Bahia ajudados com o auxílio de R$55. Para resgatar a ajuda do governo do estado, é preciso levar o CPF cadastrado e um documento de identificação com foto do estudante. Se o vale for ser retirado por outra pessoa, a mesma deve levar os documentos do estudante e apresentar sua documentação pessoal, que pode ser qualquer documento de identidade com foto e, se tiver, também o CPF. (O Tabuleiro)