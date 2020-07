Estudantes da rede estadual recebem 3ª parcela do vale-alimentação.

O pagamento da terceira parcela do Programa Vale-Alimentação Estudantil, que beneficia alunos da rede estadual de educação da Bahia, começa nesta terça-feira (28). O benefício é de R$ 55 por estudante e será creditado nos cartões distribuídos pela gestão estadual. No total, envolvendo as três parcelas, estão sendo investidos R$ 132 milhões.

As compras com o cartão vale-alimentação estudantil são, exclusivamente, para gêneros alimentícios, como feijão, arroz, leite e carne, e podem ser feitas em mais de 18 mil estabelecimentos entre supermercados, mercadinhos, mercearias e quitandas, que aceitam a bandeira Alelo, nos 417 municípios, distritos e povoados da Bahia. A Secretaria da Educação do Estado da Bahia reforça a orientação para que se dirija ao supermercado apenas um membro da família, seguindo todas as normas de segurança, como o uso de máscaras de proteção individual, em função da pandemia.

Os estudantes podem consultar os estabelecimentos em que poderão utilizar o benefício através do site do cartão Alelo. Esta e outras informações também podem ser acessadas no celular, através do aplicativo “Meu Alelo”, disponível nas lojas “Google Play” e “APP Store”, onde o estudante também pode consultar o saldo e o extrato do cartão.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, ressaltou a importância do benefício para os estudantes. “O Governo da Bahia investe mais R$ 44 milhões para o pagamento da terceira parcela do Programa Vale-Alimentação Estudantil, para garantir a segurança alimentar dos nossos estudantes que moram desde os grandes municípios até às comunidades indígenas, quilombolas e no campo. E tudo isso utilizando recursos próprios que não estavam no orçamento de 2020, em um momento de perdas orçamentárias e sem nenhum apoio do Governo Federal”, afirmou.