Estado mantém Itacaré entre as cidades com transporte intermunicipal suspenso.

O município de Itacaré continua na relação das cidades baianas onde o transporte intermunicipal continua suspenso pelo Governo do Estado da Bahia, uma medida que visa conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. E nesta terça-feira(21) o governador Rui Costa publicou no Diário Oficial do Estado o decreto ampliando o número de cidades onde o transporte intermunicipal estará suspenso, incluindo os municípios de Barro Preto, Castro Alves, Coração de Maria, Dias D’Ávila, Ipirá, Itabela, Itaberaba, Itamari, Mirante, Morpará, Mucugê e Ribeira do Pombal.

Com a decisão, a Bahia passa a ter de 81 municípios com a restrição no transporte intermunicipal, válida até o dia 3 de maio. A determinação considera a circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans.

Em Itacaré o prefeito Antônio de Anízio também publicou, desde o início da pandemia, decreto suspendendo a entrada de veículos de turismo do tipo ônibus, micro-ônibus, vans, barcos e assemelhados, além da entrada de ônibus de transporte intermunicipal e interestadual no município. Para controlar a entrada dos veículos foram colocadas barreiras sanitárias no quilômetro-06 da rodovia Ilhéus-Itacaré, bem como nas entradas que dão acesso aos distritos de Taboquinhas e Água Fria.

Além de Itacaré, os outros municípios com transporte intermunicipal suspenso são: Abaíra, Aiquara, Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Araci, Aurelino Leal, Barra, Barra do Choça, Belmonte, Brumado, Buerarema, Camacã, Camaçari, Campo Formoso, Canavieiras, Cansanção, Capim Grosso, Catu, Coaraci, Conceição do Coité, Conceição do Jacuípe, Curaçá, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Floresta Azul, Gongogi, Ibirataia, Ibotirama, Ilhéus, Ipiaú, Irecê, Itabuna, Itagi, Itagibá, Itajuípe, Itaparica, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itatim, Ituberá, Jaguaquara, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Paramirim, Porto Seguro, Rio do Pires, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santa Luzia, Santa Maria da Vitória, Santa Teresinha, São Francisco do Conde, Serra do Ramalho, Serrinha, Simões Filho, Taperoá, Teixeira de Freitas, Ubatã, Una, Uruçuca, Valença, Valente, Vera Cruz e Vitória da Conquista.