Equipe garante fiscalização e combate ao comércio irregular no Carnaval de Itacaré.

Garantir mais organização do carnaval de Itacaré, além de propiciar a segurança dos foliões e evitar o comércio irregular em todo o circuito da folia. Esse é o objetivo da equipe de fiscalização da Prefeitura de Itacaré, que vem atuando dia e noite em toda a orla e adjacências para garantir o direito dos ambulantes que foram devidamente cadastrados e evitar o comércio irregular de comidas, bebidas e outros objetos.

A proposta é assegurar que atuem no circuito da folia todos os vendedores que fizeram os cadastros, possuem alvarás, autorizações e estão dentro das normas estabelecidas pela Prefeitura de Itacaré. Já os ambulantes que estão em situação irregular estão sendo orientados a retirar suas mercadorias e não estão autorizados a comercializar não somente na orla da cidade, mas também nas áreas adjacentes.

Os que resistem nas irregularidades e se recusam a cumprir a lei estão tendo a mercadoria apreendida e só será devolvida após o carnaval. Todo o material apreendido está sendo catalogado e depositado em área da Prefeitura para que seja posteriormente a cada um dos vendedores, após a conferência dos produtos e objetos.

Além de evitar o comércio irregular e sem a autorização, os fiscais da Prefeitura de Itacaré estão cumprindo ainda o decreto 521/2020 que proíbe a venda de bebidas acondicionada em recipiente de garrafa de vidro, bem como o uso de copos de vidros em toda área do circuito e entorno da Avenida Antônio Athanásio (Orla de Itacaré). Conforme o decreto, os estabelecimentos fixos poderão comercializar bebidas em garrafas até às 18 horas. Também está proibida a venda de espetinhos ou qualquer outro tipo de alimento acondicionado em embalagem perfurocortante, em toda a área do circuito do carnaval.