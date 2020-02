Encontro Pedagógico de Itacaré aborda Educação como compromisso de todos.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Educação, estará realizando nesta quarta-feira, dia 12, a abertura do Encontro Pedagógico 2020, que esse ano tem como tema “Educação que Transforma, Compromisso e Responsabilidade de Todos”, destacando o papel e a importância de cada um na educação e na formação de cidadãos. O Encontro Pedagógico é destinado a todos os trabalhadores em educação da rede municipal, incluindo diretores, vices, coordenadores, orientadores, professores, secretários escolares, auxiliares de secretarias, porteiros, merendeiros e auxiliares de serviços gerais.

O evento será iniciado às 8h30min da manhã e vai ser dividido em dois momentos. Para os professores, coordenadores, diretores e vice-diretores o encontro acontecerá no Centro Cultural Tribo Porto de Trás. Já para os secretários escolares, auxiliares de secretarias, porteiros, merendeiros e auxiliares de serviços gerais e encontro será no auditório do Ecoporan Hotel. E no final do evento haverá uma grande confraternização com todos os participantes.

O objetivo, segundo destacou a secretária de Educação, Eliane Camargo, é discutir com cada categoria temas e debates específicos, onde cada um poderá compartilhar suas experiências, conhecimentos e saberes. Durante o encontro serão realizadas palestras educativas e motivacionais, debates, oficinas, avaliações e atividades culturais. A proposta é realizar o planejamento, monitoramento e avaliação das práticas educativas inovadoras.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio explica que o Encontro Pedagógico é o momento de acolher e incentivar os profissionais da educação com ações que estimulem o seu potencial e suas perspectivas para educação municipal, além de oportunizar integração e troca de vivências. O encontro serve ainda para construir conhecimentos pertinentes a sua prática e compilando os diversos saberes, possibilitando subsidiar e planejar ações a serem desenvolvidas no ano letivo de 2020.

A secretária municipal de Educação, Eliane Camargo, complementa informando que o encontro pedagógico serve como um momento de reflexão, sistematização e elaboração de ações, que não se esgotam nos dias do evento, mas levanta questionamentos, aponta objetivos e demarca concepções que poderão, a partir de uma reflexão mais fundamentada acerca da prática, desencadear um novo direcionamento da ação educacional. A proposta é de ampliar cada vez mais os conhecimentos, compartilhar informações, trocar experiências e discutir projetos e ações que possam melhorar cada vez mais a educação.