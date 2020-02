Encontro Pedagógico de Itacaré 2020 promove arte, capacitação e reflexão.

Um momento único de ampliar e compartilhar os conhecimentos e saberes, além de vivenciar a arte, a história, a cultura e o dia a dia na escola, num ambiente de muita alegria, descontração e confraternização. Assim foi a abertura do Encontro Pedagógico de Itacaré 2020, realizado nesta quarta-feira pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, e que contou com a presença de diretores, vices, coordenadores, orientadores, professores, secretários escolares, auxiliares de secretarias, porteiros, merendeiros e auxiliares de serviços gerais.

Esse ano, na parte da manhã, o evento foi realizado em dois momentos de debates e reflexões, com temas específicos de cada categoria. E à tarde os grupos se reuniram num grande momento de festa e de confraternização. Os secretários escolares, auxiliares de secretarias, porteiros, merendeiros e auxiliares de serviços gerais participaram dos debates no auditório do Ecoporan Hotel, contando com recepção, atividades culturais, mostras de vídeo, dinâmicas e palestras com renomados especialistas. Já o encontro com diretores, vices, coordenadores, orientadores e professores aconteceu no Centro Cultural Porto de Trás, também com direito a muita arte, cultura, vídeos sobre a história da cidade e palestras com grandes especialistas em educação.

A proposta, segundo explicou a secretária municipal de Educação, Eliane Camargo, foi promover a integração e a capacitação entre cada uma das categorias, discutindo temas específicos, onde cada um teve a oportunidade de compartilhar suas experiências e ampliar seus conhecimentos. Já na parte da tarde a alegria continuou com toda a família educação unida participando das palestras e dinâmicas. E o enceramento foi em alto estilo com um grito de carnaval com o cantor Ítalo Carloni.

Representando o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, o vice-prefeito Genilson Souza falou da importância do Encontro Pedagógico como um momento de planejamento, monitoramento e avaliação das práticas educativas inovadoras, além da confraternização entre todos que fazem a educação pública municipal acontecer de fato em Itacaré. Genilson Souza também destacou os avanços que a educação em Itacaré vem somando nos últimos três anos, com a construção de novas escolas, pagamento do salário em dia com os reajustes dos pisos salariais, capacitações e melhorias das unidades escolares, daí a importância da categoria estar cada vez mais unida com o governo municipal para que esses avanços continuem acontecendo, promovendo uma educação pública cada vez melhor.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, explicou que o Encontro Pedagógico é o momento de acolher e incentivar os profissionais da educação com ações que estimulem o seu potencial e suas perspectivas para educação municipal, além de oportunizar integração e troca de vivências. O encontro serve ainda para construir conhecimentos pertinentes a sua prática e compilando os diversos saberes, possibilitando subsidiar e planejar ações a serem desenvolvidas no ano letivo de 2020.

Para os trabalhadores em educação, o encontro foi um momento único, mágico e enriquecedor, de acolhimento, de reflexão, de busca dos conhecimentos e também de muita alegria. Além das palestras com renomados especialistas de cada área, o evento contou com a participação do Teatro Popular de Ilhéus e com o apoio do Hotel Ecoporan, do Sindicato de Hotelaria e da Associação União para Agricultura Familiar e Economia Solidaria do Litoral Sul (Aunafes). Tudo isso sem contar com a qualidade do Buffet Imperial, que organizou todo o espaço e a alimentação, com beleza, sabores, requinte e bom gosto, para a acolhida dos participantes.