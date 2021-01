Encontro com associações discutiu propostas para o esporte de Itacaré.

Discutir com cada segmento esportivo do município a elaboração das diretrizes, metas e ações que serão adotadas nos próximos anos para fomentar cada vez mais o esporte nas mais diversas modalidades. Esse foi o principal objetivo do encontro realizado na noite desta terça-feira (12) pela Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Esporte, Mulher e Juventude. A reunião faz parte da iniciativa do prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, de realizar um governo participativo ouvindo cada cidadão e cidadã do município, para construir juntos uma cidade melhor e com a contribuição de todos.

O encontro contou com a participação de cerca de 15 associações esportivas, que tiveram a oportunidade de apresentar suas demandas, ideias, dificuldades e propor ações coletivas, junto com o poder público municipal, para o apoio e o incentivo ao esporte. A reunião contou ainda com a presença do vereador Rodolfo Barros, que destacou a importância dessa parceria cada vez maior entre a comunidade, as associações, o setor privado e a Prefeitura para o desenvolvimento do esporte.

O secretário municipal de Esportes, Mulher e Juventude, Marcelo Barros, avaliou que a reunião foi um excelente momento para apresentar as propostas da Prefeitura para o desenvolvimento e o apoio às modalidades esportivas, além de ouvir cada segmento para que apresentassem suas sugestões e contribuições para o desenvolvimento do esporte em Itacaré. A proposta é que posteriormente as associações e representantes de cada uma dessas modalidades apresentem um calendário de eventos esportivos.

Marcelo Barros informou que no distrito de Taboquinhas o encontro será realizado nesta quinta feira, dia 14, começando com a reunião para discutir propostas para as Mulheres, às 18 horas, seguindo com a reunião com os Desportistas, às 19h30min.

Todas as medidas de segurança e distanciamento serão tomadas, será disponibilizado álcool em gel e máscara para todos os participantes.