Empresário de Itacaré usa criatividade para alertar contra o coronavíus.

Um gesto simples de conscientização, uma maneira criativa de esclarecimento ou uma medida educativa partindo da própria comunidade sobre os riscos do Covid 19 pode evitar o contágio do coronavírus. Foi com esse espírito de cidadania e compromisso de ajudar a combater a doença que um pequeno empresário de Itacaré resolveu inovar e de forma criativa está fazendo o seu alerta para que todos entrem esse nessa luta contra o coronavírus.

Pequeno empresário do setor de turismo e entretenimento, ele resolveu colocar um fusca em praça pública, com cartazes chamando a atenção para os riscos do Covid 19 e as formas de combater a doença. E o que não faltou foi criatividade. No fusca, que está estacionando na Praça Newton Coelho, ou Praça do Fórum, como é conhecida, tem até uma réplica estilizada do coronavírus, com todos os detalhes e cores. E o fusca tem até máscara, mostrando a importância de todos se protegerem.

Para os integrantes do Comitê de Monitoramento de Itacaré, a iniciativa é mais um gesto de cidadania e conscientização que deve ser seguido por todos. “Se cada um fizesse a sua parte, cumprisse as regras do isolamento domiciliar, usasse máscaras e evitasse aglomerações, com certeza seria bem mais fácil combater o coronavírus no município”, disseram os integrantes do comitê.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anizio, parabenizou a iniciativa e reafirmou que o Comitê de Monitoramento tem adotado todas as medidas de controle e combate à doença e tem feito o possível para evitar a proliferação da doença no município. Mas é preciso que todos colaborem, façam a sua parte, siga as normas, não permitam a entrada de pessoas de outras cidades, evitem trazer parentes de outros municípios e fiquem em casa. Somente juntos será possível combater a doença. Ele reafirmou que as medidas de proteção vão continuar sendo realizadas, fazendo a desinfecção das ruas, mantendo o comércio fechado e intensificando as barreiras sanitárias nas entradas do município.