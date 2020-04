Empresa de confecções faz doação de cinco mil máscaras para Itacaré.

Numa ação solidária e preocupada com a pandemia do coronavírus, a empresa Mix Confecções está doando para a Prefeitura de Itacaré cinco mil máscaras que serão entregues à população para que se proteja contra o Covid 19. O anúncio foi feito ao prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, pelo representante da empresa, Daniel Kamamoto, que destacou o trabalho desenvolvido pela administração municipal, sobretudo no combate ao coronavírus, e desejou força e determinação nessa batalha contra a doença.

A doação das máscaras foi feita a pedido da empresa São José, que também está luta para combater o Covid 19 e se junta às ações desenvolvidas pela Prefeitura de Itacaré para conscientizar a população quanto a importância de se proteger. O prefeito Antônio de Anízio agradeceu às empresas pela iniciativa e conclamou a todos para que façam parte dessa corrente do bem para combater a doença. De acordo com o prefeito, somente juntos, com solidariedade, conscientização e o esforço de todos será possível vencer essa guerra.

As máscaras serão doadas em diferentes locais do município, como forma de incentivar a todos, da sede e dos distritos, para que façam a sua parte e se protejam contra a doença. Paralelo a essas ações, a Pretura de Itacaré também vem incentivando às associações e grupos para que produzam máscaras e façam a doação para quem tem. O município vem ainda adquirindo esses utensílios e já vem fazendo a doação de máscaras.

EMPRESA – Com sede em São Paulo, a Mix confecciona uniformes sociais personalizados com designe e qualidade para todos os tipos de necessidade. A empresa foi fundada em 1985, por uma sucessão familiar repleta de valores éticos, com base em princípios de transparência. Na lista de produtos da Mix Confecções estão uniformes (todos os tipos e atividades), camisetas, camisarias, bordado computadorizado, estamparia e diversos materiais ligado à confecção.