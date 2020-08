Empossada a nova direitoria do PSC Jovem em Itacaré.

O partido social cristão (PSC) empossou nesta quinta feira 20, o jovem Albert Queiroz como presidente do PSC jovem de Itacaré, o jovem Albert é natural de Taboquinhas e já é envolvido no meio politico há alguns anos onde defende a força dos jovens na politica.

Na ocasião se fez presente o presidente do PSC jovem de Itacaré Albert Queiroz, o vice-presidente, Dayvid Lopes, o 2° vice-presidente Davi, o secretário Geral, Silas carvalho a 2° secretária, Sheila Brito, 1° Vogal, Grazielle texeira e a 2° Vogal Simone Gusmão.

Comporam a mesa do evento, a presidente do PSC de Itacaré Simone Gusmão, o presidente empossado do PSC jovem de Itacaré Albert Queiroz e o pré-candidato a prefeito pelo partido Charles Gusmão.

O evento aconteceu na Câmara Legislativa do município e em razão da pandemia o evento foi virtual transmitido ao vivo pelo canal vcnaonda.com no youtube:

https://youtu.be/kQKrcAnx2O0

(BN News Itacaré)