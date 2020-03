Empório Mel do Sol é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

Uma das mais modernas e variadas lojas de produtos naturais a granel da região, Empório Mel do Sol é mais uma grande empresa que apoia e patrocina a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré. Que acontecerá no próximo dia 21 de março em uma grande noite de gala na Quadra Poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.

Loja a granel especializada em temperos, farinhas, castanhas, grãos, especiarias, guloseimas, suplementos, produtos fitness e muito mais.

Horário de funcionamento: De segunda a sábado de 08 às 12h e de 14 as 20h.

Visite-nos: Alameda Lodonio Almeida, 74. Passarela da Vila. Centro.

Telefone (73) 99903 3420