Embasa recomenda população a buscar serviços por agência virtual e telefone.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) divulgou nesta quarta-feira (18) uma orientação para que as pessoas busquem serviços como religação da água e emissão de 2ª via de fatura por meio da agência virtual, do aplicativo de celular ou pelo telefone 0800 0555 195. A medida tem por objetivo evitar a aglomeração de pessoas nos postos de atendimento espalhados pelo estado e, assim, minimizar o risco de contrair o coronavírus.

Para casos em que a presença nos postos é essencial, como serviços inadiáveis de novas ligações de água, transferência de titularidade e parcelamento de débitos, a Embasa orientou que os clientes façam a higienização das mãos com álcool gel antes e depois do contato com o atendente, além de evitar levar crianças e idosos para o espaço de atendimento. Apesar da pandemia de coronavírus, os técnicos da Embasa seguirão com as vistorias de pontos em que as pessoas relatarem falta de água. *Com informações do G1