Em uma semana o número de casos confirmados de Coronavírus em Itacaré mais dobrou, saltou de 21 para 44 casos.Colocando os métodos de para conter o avanço usados até agora em cheque.

A informação foi divulgada na tarde deste domingo, 07/06, no boletim epidemiológico postado no facebook oficial da prefeitura. De acordo com dados do boletim, a cidade tem 24 casos ativos, 18 curados, 2 óbitos e 2 pacientes em internamento hospitalar.