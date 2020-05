Em número recorde, Bahia registra mais de 2 mil casos de coronavírus em 24h.

Com mais 2.132 casos de coronavírus em 24h, a Bahia registrou o recorde diário de diagnósticos positivos, num aumento de 24% em relação ao registrado na última segunda-feira (18). A informação é identificada através dos números disponibilizados nesta terça-feira (19) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

Com a atualização, o estado chegou a 11.013 casos da doença no acumulado, com 7.884 casos ativos. Com mais 14 óbitos, a Bahia chegou a 326 mortes pela Covid-19 – foram 13 em Salvador e uma em Miguel Calmon, no Vale do Jiquiriçá. (Bahia Notícias).