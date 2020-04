Em novo decreto Prefeitura de Ubaitaba autoriza reabertura de estabelecimentos comerciais.

A prefeitura de Ubaitaba divulgou na manhã desta quinta-feira (02), mais um Decreto prorrogando a realização de cultos religiosos, congressos, convenções, seminários, formaturas e qualquer tipo de festa no município até o dia 12 de abril.

No mesmo decreto, a prefeitura estendeu o fechamento de academias e clubes sociais, e prorrogou a reabertura de bares, restaurantes, mini shoppings, galerias, salões de beleza, livrarias, lojas de roupas e móveis. Também estão suspensos até o dia 12 o funcionamento de qualquer tipo de atividade comercial dentro e no entorno do Centro Comercial Rodoviário. Foi prorrogado também o embarque ou desembarque de transportes coletivos, entre eles ônibus, vans, micro-ônibus e qualquer veiculo que execute atividade de transporte de passageiros.

No mesmo decreto publicado hoje, a prefeitura liberou a partir desta sexta-feira (03), o funcionamento de lojas de matérias agrícola e construção, das 08h as 12h, e postos de lavagem de veículos, lojas automotivas e oficinas mecânicas. As farmácias, postos de combustíveis e borracharias irão funcionar em horários comerciais. Já os mercados passarão a funcionar das 08h às 15h.

Em outro decreto a prefeitura mantém suspensas as aulas das redes municipal e privada até o dia 30 de abril, podendo o prazo ser prorrogado. O decreto estabelece normas para o enfrentamento do novo coronavírus no município.

De acordo com a prefeitura, caso haja desobediência dos estabelecimentos, a gestão pode cassar os alvarás de funcionamento. O decreto foi publicado nesta quinta-feira (02).

Segundo último balanço da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) da última quarta-feira (1°), Ubaitaba continua sem nenhum caso confirmado do novo coronavírus. Na Bahia, são 274 casos, com 3 mortes da Covid-19. (Informações do blog Ubaitaba Urgente)

Leia o decreto na íntegra: Decreto Municipal Nº32/2020

Fonte: Ubaitaba.com