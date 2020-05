Em novo decreto, prefeitura de Itacaré amplia rol de serviços essenciais.

Em novo decreto, publicado nesta segunda-feira (18), no diário oficial do município, o prefeito Antônio de Anizio, ampliou o rol de serviços essenciais com a inclusão de lojas de comercialização de materiais de construção e elétricos, comercialização de materiais agrícolas, comercialização de materiais “Pets” e rações, comercialização de materiais de limpeza. Os estabelecimentos só poderão operar em meia porta, recebendo no máximo TRÊS clientes por vez. Antes só estavam liberados a comercializar seus produtos através de Delivery.

Outra novidade do decreto, foi a proibição da realização de quaisquer eventos públicos ou particulares que reúnam mais de 35 (trinta e cinco) pessoas, e que necessitem de autorização ou licença do Poder Público como: reuniões, manifestações culturais e ou religiosas.

É terminantemente proibido o uso de Caixas sonoras ou Amplificadas em quaisquer destes Eventos, bem como fica proibida a utilização de sonorização mecânica, e fica estabelecido ainda que o horário limite para encerramento será às 20:30 horas.

É permitido a “LIVE” com Instrumentos Musicais desde que não ultrapasse o número de 05, (cinco) pessoas, devendo observar distanciamento e medidas sanitárias. O poder público municipal deverá vistoriar o cumprimento das medidas, por meio da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, bem como os demais setores de

fiscalização do município.

Confira o novo decreto na integra.