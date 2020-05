Em entrevista à rádio Itacaré FM, João Roma destaca repasse de R$ 300 mil para o município e defende união para combate ao coronavírus.

O deputado federal João Roma (Republicanos) voltou a destacar nesta quinta-feira (7) a necessidade de união de esforços para combater o avanço da pandemia do novo coronavírus durante entrevista à rádio Itacaré FM. O parlamentar enfatizou o repasse de R$ 300 mil ao município após articulação dele junto ao Ministério da Saúde e ressaltou que, neste momento de enfrentamento à Covid-19, as diferenças políticas devem ser deixadas de lado.

“Existem recursos de emendas nominais, parlamentares, e recursos disponíveis. Em conversa com o Ministério da Saúde e com a Casa Civil, conseguimos destinar a cota de R$ 300 mil para Itacaré. Os recursos serão administrados pela prefeitura, e espero unicamente que o prefeito dê uma boa destinação. Coloco meu mandato à disposição de Itacaré e vou continuar trabalhando para melhorar a vida daqueles que mais precisam”, disse o deputado, que ressaltou a parceria no município com o ex-presidente da Câmara de Vereadores, Edson Arantes, o popular Nego de Saronga.

Roma salientou a importância das medidas adotadas para combater o coronavírus. “É uma doença nova, ninguém tem uma receita. O que se pede neste momento é transparência, harmonia, cuidado com o próximo. É o momento em que, no mundo inteiro, está sendo testada nossa capacidade de solidariedade, empatia, de ajudar quem mais precisa”, ponderou.

Roma comentou ainda sobre os impactos da pandemia na economia. “Todos estão sofrendo, do pequeno ao grande, por estresse, por mudança de hábitos. Muitos não têm como ganhar o sustento da família”, afirmou o deputado, destacando também a aprovação da ajuda de R$ 125 bilhões a estados e municípios, aprovada nesta semana pela Câmara e pelo Senado.

“São recursos de grande ajuda para manter despesas básicas, ações necessárias, não apenas saúde, mas de limpeza urbana, iluminação, órgãos públicos, serviços essenciais. Todo esse custo, não apenas para folha de pessoal, mas também custeio. Foi muito acertada essa medida”, afirmou.