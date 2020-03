Elite Segurança é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

Com experiência de 11 anos atuando em eventos e festa em toda região, a Elite Segurança é mais uma empresa que apoia e patrocina a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré, que acontecerá no dia 21 de março de 2020, na quadra Poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.

A Elite Segurança privada está há 11 anos no mercado oferecendo serviços de Segurança em eventos público e privado, escolta, serviço de equipe de apoio, bar, garçons profissionais e equipe de limpeza.

Informações e contato:

(73) 98812 2677// 99832 2917.