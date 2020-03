Eleição de 2020 poderá ser prorrogada para 2022.

As eleições previstas pelo calendário eleitoral para outubro deste ano de 2020 poderão ser prorrogadas para o ano de 2022, com a consequente prorrogação de mandatos de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos.

Esta ideia vem ganhando corpo entre políticos que consideram difícil a realização de eleições normais ainda este ano com as turbulências que poderão ser causadas na vida do país pela eclosão do Corona Vírus.

Dirigentes partidários também consideram saudável à vida política a eleição de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidente da República coincidindo na mesma data, ao invés da realização de eleições a cada dois anos, para efeito de racionalização e redução de custos de campanha.

Dirigentes partidários estão consultando suas lideranças para sentir o pensamento geral. A resistência a esta ideia está, principalmente, nos políticos que serão candidatos a prefeito e vereadores que não aceitam mudar seus projetos eleitorais previstos para este ano de 2020. Desta consulta resultará a decisão que os partidos tomarão sobre a adesão ou não da prorrogação da eleição deste ano.

O pleito previsto para ser realizado no Mato Grosso do Sul já foi adiado pelo TSE. Entre os cenários analisados por lideranças políticas está o de adiar as eleições de outubro próximo pela provável impossibilidade de ser desenvolvida uma campanha normal com as restrições impostas pela crise do corona vírus, que impede deslocamentos e concentração de pessoas., entre outros.

Os juristas não vêem esta questão como uma tarefa fácil uma vez que a decisão passaria pela votação de uma emenda constitucional-PEC que permitisse a prorrogação dos mandatos. Há correntes que apontam também como possível solução para haver a eleição ainda em 2020 o adiamento do pleito para novembro deste ano, onde, espera-se, os efeitos de turbulência causada pelo COVID 19 já tenham sido reduzidos e haja a volta da normalidade no país.Fonte: Radar Bahia News.