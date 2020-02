Elba Ramalho confirma presença no Festival de Forró de Itacaré 2020.

Considerada como um dos maiores nomes da música brasileira e que em 2019 encantou o públicos com sua alegria e talento, a cantora Elba Ramalho já confirmou sua participação no Festival de Forró 2020 de Itacaré, um evento que já entrou para o calendário turístico da cidade e que consolidou o município como uma referência num dos ritmos mais tradicionais do Brasil. O Festival de Forró 2020 de Itacaré acontecerá na Semana Santa, nos dias 09, 10 e 11 de abril, na Praia da Coroinha, orla da cidade, e terá ainda grandes nomes da música, como Geraldo Azevedo, Targino Gondim e muito mais.

A realização é da Prefeitura de Itacaré, Toca Pra Nós Dois e Governo da Bahia, com o apoio da Bahiatursa e Secretaria de Turismo. Na lista de atrações também estão confirmados Quinteto Sanfônico do Brasil, Rennan Mendes, Marquinhos Café, Sebastian Silva, Gel Barbosa, Trio Baianado, Aran e os Baiunos, Trio Forró Mais Eu, Baião de Luzia, João Sereno, Nilton Freitas, Reginaldo Natureza, Marcos Abaga, DJ Xuxa, Terno e Chinela, Forró Souns, Donaliel, Vitor Maria, Verlando Flor Serena e várias outras atrações.

E além dos grandes shows, o Festival de Forró 2020 de Itacaré terá ainda o aulão de forró com o grupo Cabrueira Brasil, o arrastão da Rural Elétrica que virou uma sensação na cidade, e nos finais de tarde o forró na Cabana Corais. A proposta é mais uma vez transformar Itacaré na capital nacional do forró, numa mistura de Itacareenses e turistas no ritmo que simboliza o nordeste brasileiro.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, reafirmou que o objetivo é de mais uma vez fazer uma grande festa para os itacareenses e turistas, trazendo grandes nomes do forró a nível nacional e ao mesmo tempo valorizando os artistas da cidade. A festa, segundo ele, já é sem dúvidas um dos maiores eventos de forró do Brasil, com direito a muita alegria, animação, tranquilidade e o melhor da música, com itacareenses e turistas se divertindo e curtindo o festival.