Educação de Itacaré desenvolve atividades para aluno fazer em casa durante a quarentena.

Garantir que nesse período de quarentena os estudantes da rede municipal de Itacaré possam ocupar o tempo ocioso com atividades educacionais, revisando os conteúdos aplicados antes da pandemia e fazendo os exercícios em casa. Esse é o trabalho que está sendo desenvolvido pela Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Educação, que estará encaminhando atividades através das redes sociais, ou impressas, como é o caso da educação no campo, para que cada aluno possa desenvolver esses conteúdos com o auxílio dos pais.

Inicialmente foram desenvolvidas apostilas para um mês e semanalmente a Secretaria de Educação vai estar postando cronogramas com orientações. Dentro desse conteúdo serão relacionadas as atividades que serão feitas e quais são os dias. Além das atividades, o trabalho contará também com contação de histórias, feitas através das redes sociais, com vídeos gravados pelos professores, desafios e metas, que serão colocadas nas redes sociais com uma linguagem voltada para cada alunos e compartilhar experiências. Já os professores de educação física vão passar sugestões de atividades e exercícios para as crianças fazerem em casa.

A secretária municipal de Educação, Eliane Camargo, chama a atenção que essa carga horária não contará como dias letivos, mas apenas para garantir com que os alunos fiquem em casa ocupando o tempo com atividades educacionais, revisando os conteúdos e ampliando os conhecimentos. Logo após o término desse período de quarentena a Secretaria de Educação estará se reunindo com o Conselho Municipal de Educação para discutir com todos os segmentos o calendário letivo. Também não será aplicado nenhum conteúdo novo, apenas revisão do que já foi colocado em sala de aula.

Em algumas escolas o trabalho já está sendo desenvolvido e nesta segunda-feira estará sendo postados os conteúdos do Ensino Fundamental II e da Educação Infantil. No caso da educação no campo, a Secretaria de Educação estará dando o apoio com a impressão, junto com os diretores e coordenadores de cada unidade, considerando as dificuldades que esse público tem de acesso às redes sociais. As questões das atividades podem ser respondidas nos cadernos dos alunos. Vale ressaltar que esse trabalho não valerá como avaliações, mas como revisão de conteúdos e atividades suplementares.

Para o prefeito de Itacaré, Antônio de Anizio, trata-se de uma experiência inovadora, que poderá garantir um melhor aproveitamento desse tempo em que os estudantes estão em casa para revisar e aprender ainda mais. Outro ponto positivo, segundo ele, será a união da família, pois nessas atividades os alunos poderão pedir o auxílio dos pais, que terão, por sua vez, uma oportunidade maior de estar acompanhando o ensino e a evolução dos seus filhos.