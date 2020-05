Ed Camargo fará live de lançamento de seu novo livro.

O escritor e jornalista Ed Camargo fará na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, a live de lançamento do livro Corredores do Hospital, uma edição que das missões, do papel de cada um e do medo que surge ao ter sido o escolhido para o desafio de transformar vidas. A live será às 19 horas na Pousada Vila dos Sonhos, com transmissão pelo youtube canal @itacaretv e participação dos músicos Kblo e Fran Nascimento.

O livro concorre atualmente a dois prêmios internacionais de literatura. Editado pela editora Mondrongo. O livro mergulha nas histórias de pessoas que se cruzam nos corredores do hospital, com vidas e realidades diferentes, mas que compartilham do mesmo sonho.

“Em Corredores do Hospital o importante não é saber quem é de fato a personagem principal, mais sim o que une tantos personagens com histórias de vidas diferentes e a missão que foi confiada ao narrador”, explica o autor. Ed Camargo revela que a verdadeira função de Corredores do Hospital é mostrar que precisamos estar prontos para o momento em que formos chamados para uma missão e uma nova tarefa, por mais difícil e complicada que possa parecer.

Diretor da Editora Mindrongo, o escritor Gustavo Felicíssimo descreve que o livro Corredores do Hospital, de Ed Camargo, é uma história formada por muitas histórias, todas elas com o mesmo narrador e a mesma protagonista, Dona Lourdes. “Pode-se dizer que se trata de um romance de contista, pois cada capítulo é essencialmente um conto, mas que se lidos em sequência formam um combinatório de elementos temáticos que se atualizam na organização do todo, dando ao romance a sua unidade temática. Mas, muito mais que isso, o autor nos apresenta uma história de amor ao próximo, que fala de cuidado e da missão de cada um neste planeta. Ou, em outras palavras, este é um livro sobre o sentido do Ser no mundo”, complementou.

AUTOR – Ed Camargo é natural do distrito de Taboquinhas, em Itacaré, onde começou, ainda na infância, a escrever suas poesias e contos. Jornalista, professor, escritor, poeta, colunista político e cultural, é também graduado em Gestão Ambiental, com especialização em gestão de recursos sólidos. Foi redator do Jornal da Manhã, Diário da Tarde, Jornal A Região, e Jornal A Tribuna. Foi ainda Assessor de Comunicação das Prefeitura de Ilhéus, Prefeitura de Ubatã, Câmara Municipal de Ilhéus, Câmara de Dirigentes Lojistas de Ilhéus, Associação Comercial de Ilhéus, Sebrae Bahia – Regional Sul, APPI/APLB Sindicato, Assessor Parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia e Secretário de Comunicação e Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Itacaré.