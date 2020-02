Duas praias impróprias para banho em Ilhéus.

O Inema (Instituto do Meio-Ambiente e Recursos Hídricos) apontou em relatório divulgado neste última sexta-feira (14) que 14 praias no litoral da Bahia estão impróprias para banho nesse fim de semana. Em Ilhéus, estão impróprias as praias do Malhado (próximo à escultura da sereia) e do Marciano (próximo ao Bar do Litrão). Conforme informou o instituto, a balneabilidade é considerada Imprópria quando a densidade de E. coli (bactéria abundante em fezes humanas e de animais) for superior a 800 UFC/100 ml, em duas ou mais amostras, de um conjunto de cinco semanas, coletadas no mesmo local ou o valor obtido na última amostragem for superior a 2000UFC/100ml. O Inema recomenda aos usuários das praias que ao observarem presença de óleo evitem fazer a utilização das mesmas e não toquem, nem removam os resíduos encontrados.