Distrito de Água Fria comemora até dia 12 a festa do Senhor do Bonfim.

O distrito de Água Fria, em Itacaré, comemora até o próximo dia 12 de janeiro a tradicional festa em louvor ao Senhor do Bonfim, padroeiro da comunidade. A festa religiosa conta com novenário, missas, procissão e bênção do Santíssimo Sacramento. Tudo isso sem contar com a tradicional quermesse, alvorada e ainda festa dançante.

Esse ano a festa do Senhor do Bonfim de Água Fria tem como tema central “Senhor o que queres que eu faça”, despertando em cada fiel a necessidade de servir, anunciar e pregar o evangelho. As comemorações foram iniciadas na sexta-feira, dia 03, com o novenário, que prossegue até o dia 11, tendo como subtema “Eles expressam sua comunhão sobretudo com a eucaristia, celebração da ceia pascal do senhor”, dedicada a comunidade de Itacaré, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e administração local.

De acordo com a programação, no sábado, dia 11, às 15 horas, acontecem os batizados e no dia 12, consagrado ao Senhor do Bonfim, será celebrada pela manhã uma missa solene, seguida de procissão e bênção do Santíssimo Sacramento. A realização da festa é da Diocese de Ilhéus, paróquia de São Miguel Arcanjo, com o apoio da Prefeitura de Itacaré e organização da comunidade local. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, considera importante a realização dos festejos religiosos, como forma de manter a fé dos católicos e tradição do distrito de Água Fria.