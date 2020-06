Detran-BA anuncia retorno de atendimento em unidades do interior do estado.

Seis unidades das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) voltaram a prestar atendimento para o público desde a segunda-feira (22). A informação é do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), responsável pelos Ciretrans. Conforme o órgão, o funcionamento ocorre nas seguintes cidades: Cachoeira, Itaberaba, Itabuna, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista. Apesar da retomada, o serviço só funciona por agendamento no portal e aplicativo SAC Digital, por causa das medidas de prevenção ao coronavírus.

Ainda de acordo com o Detran, das 33 cidades do interior que abrigam Ciretrans, em 30 já foram retomadas parcialmente as atividades, por hora marcada no SAC Digital. São elas: Alagoinhas, Amargosa, Brumado, Camaçari, Cachoeira, Barreiras, Conceição do Coité, Cruz das Almas, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Itaberaba, Itabuna, Itamaraju, Itapetinga, Ipirá, Irecê, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

Fonte: Giro Ipiaú.