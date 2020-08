Destroços de barco são encontrados na praia da Concha, em Itacaré.

Destroço de um barco praticamente inteiro foram encontrados na praia da Concha, em Itacaré nesta sexta-feira (21).

Destroços de um barco possivelmente pesqueiro, foram encontrados por moradores na Praia da Concha em Itacaré, tudo indica que os fortes ventos e a ressaca no mar dos últimos dias tenham provocado o naufrágio da embarcação.

A polícia local e a Capitania dos Portos já foram acionados.

Nesta sexta-feira (21), a Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu um alerta, informando que a passagem de uma frente fria poderá provocar ventos de direção Sudoeste a Sudeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), na faixa do litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao Norte de Arraial do Cabo, do Espírito Santo e da Bahia, ao Sul de Caravelas, entre a manhã desta sexta-feira dia 21 de agosto e a noite deste sábado dia 22 de agosto.

A frente fria citada, em conjunto com o sistema de alta pressão pós-frontal, favorecerá a ocorrência de agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sudeste, com até 3,5 metros de altura, entre os estados do Rio de Janeiro, ao Norte de Arraial do Cabo, do Espírito Santo e da Bahia, ao Sul de Caravelas, entre a noite do dia 21 de agosto e a manhã do dia 23 de agosto.

Há ainda condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, com até 3,0 metros de altura, na faixa do litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao Norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao Sul de Linhares, entre a manhã do dia 21 de agosto e a noite do dia 22 de agosto.