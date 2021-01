Deputado apresenta emenda para o desenvolvimento rural de Itacaré.

Em atendimento a uma solicitação feita pelo prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, o deputado federal Alex Santana (PDT) apresentou uma emenda parlamentar no valor de um milhão de reais junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional para garantir a reestruturação da feira livre do distrito de Taboquinhas e também para a implantação do Centro de Formação da Agricultura Familiar, no antigo Casarão da Cantagalo. De acordo com o prefeito Antônio de Anízio, os dois equipamentos são de extrema importância para o desenvolvimento da agricultura familiar no município e para o fortalecimento da economia de Itacaré.

Na emenda parlamentar o deputado federal Alex Santana explica que a implantação do Centro de Formação da Agricultura Familiar vai contribuir com a questão da qualificação da mão de obra, através da oferta de cursos voltados ao desenvolvimento agrícola e beneficiamento de produtos, agregando valor à produção. Já a requalificação da feira de Taboquinhas, transformando em uma área coberta e um confortável espaço de comercialização dos produtos agrícolas, incrementará a agricultura familiar em todo o município, fortalecendo a economia local através da geração de emprego e renda.

Com os novos equipamentos os agricultores familiares terão cursos de capacitação de mão de obra na preparação e venda de produtos beneficiados, a exemplo de geleias, doces, polpas, cocadas e chocolates, e irão vender esses produtos na feira livre, num espaço muito mais bonito, higienizado e atrativo, promovendo a geração de emprego e renda para a comunidade e beneficiando diretamente centenas de famílias. O processo de implantação dos equipamentos já foi empenhado e aguarda a liberação dos recursos para o início dos serviços.