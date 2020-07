Demissões chegam a 55% dos empregos no turismo baiano.

A marca dos 120 dias de portas fechadas já foi ultrapassada. A Pesquisa dos Impactos da Pandemia Covid-19 no Setor, realizada pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), através do Observatório do Turismo, transformou em números as consequências provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o levantamento, o índice de empresas de turismo que fecharam na Bahia é de 84,6%, e as demissões provocadas pela crise atingiram 55% dos trabalhadores da área.

A maioria das empresas que precisaram encerrar os trabalhos teria de buscar crédito para seguir funcionando e acabaram por dispensar seus funcionários – 76% delas, de pequeno porte, tinham até dez colaboradores.

A pesquisa foi realizada entre os meses de junho e julho e entrevistou, além de empresários do setor, guias de turismo. Para a grande maioria dos empresários (90%), houve redução do faturamento acima de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Existem empresas, no entanto, que estão sobrevivendo à crise com situações ainda piores. Leia mais no CORREIO