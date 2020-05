Decretos proíbem trânsito e circulação de embarcações no município de Itacaré.

Com o objetivo de resguardar a saúde pública nesse período de pandemia, proteger a população e evitar a proliferação do coronavírus, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, publicou novos decretos com restrições no funcionamento do comércio e também a circulação de embarcações no município. Um dos decretos proíbe o trânsito de embarcações de atividades esportivas e recreio e ainda a proibição de quaisquer embarcações oriundas de outros municípios ou colônias, sejam elas de passageiros ou comerciantes de pescados.

Com relação às atividades de passeio e recreio, fica permitido o trânsito e atracamento de embarcações no município de Itacaré somente nas hipóteses de urgências e emergências e para o abastecimento de água potável, alimentos e combustível. Nesse caso, fica proibido o desembarque da tripulação, bem como a passagem para outra embarcação. Vale ressaltar que em qualquer caso é preciso fazer prévio contato com o Centro de Informações do COVID-19 através do telefone (73) 9 9995-7568 ou via rádio para a Colônia Z18. E só será permitida a permanência da embarcação, nos casos previstos no decreto, pelo período de até duas horas.

Também ficar proibido, já a partir desta quinta-feira(14) o transporte de passageiros para o Pontal e pelo Rio de Contas com finalidade recreativa. A medida não se aplica às pessoas residentes nas localidades ribeirinhas do Município, cabendo a esses moradores comprovarem no ato da fiscalização esta condição excludente, sejam elas condutores ou passageiros. A fiscalização do cumprimento do Decreto, bem como a aplicação de sanções, serão realizadas pelas Secretaria da Saúde e Secretaria de Aquicultura e Pesca, com o apoio da Polícia Militar da Bahia e da Capitania dos Portos de Ilhéus.

De acordo com o prefeito Antônio de Anízio, todas essas medidas tem como principal objetivo proteger a saúde da população, principalmente nesse momento difícil onde a previsão é de aumento de casos em todo o mundo. Outras medidas serão anunciadas ainda hoje pelo Comitê de Monitoramento, às 17 horas, durante o programa Na Onde da Saúde, na Itacaré FM, apresentado pelo médico Lucas Paiva. O programa terá a participação dos médicos Sérgio Orsini e Francesca Mannini, do Major Hosanah Rocha, comandante da 72ª CIPM, e da enfermeira Carla Gonzaga.