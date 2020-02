Decreto proíbe venda de bebidas em garrafa de vidro no Carnaval de Itacaré 2020.

Decreto proíbe venda e o consumo de bebidas em garrafas de vidro durante durante o Carnaval de Itacaré 2020 na Orla.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, publicou no Diário Oficial do Município o decreto 521/2020 onde fica expressamente proibida a venda de bebidas acondicionada em recipiente de garrafa de vidro, bem como o uso de copos de vidros em toda área do circuito e entorno da Avenida Antônio Athanásio (Orla de Itacaré).Fica também proibida a venda de espetinhos, ou qualquer outro tipo de alimento acondicionado em embalagem perfurocortante, dentro do circuito.

A medida tem como principal objetivo garantir a segurança pública contra riscos provocados pelo fornecimento de bebidas em vasilhame de vidro e de alimentos servidos em embalagens perfurocortantes. A proposta é de promover uma das maiores festas de fim de ano já realizadas em Itacaré, com muita animação, boas atrações, mas também com muita paz e segurança.

Também fica proibido de 22 a 25 de fevereiro a partir das 9h, no local onde acontecerão às festividades do carnaval, o estacionamento de veículos no perímetro da avenida Antônio Athanásio, com exceção dos moradores que residem neste perímetro, ficando assim obrigados a retirá-los a partir das 9 horas dos dias da festa.