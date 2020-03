Decreto municipal fecha Península de Maraú e suspende comércio por 15 dias.

A prefeita de Maraú, Gracinha Viana, assinou nesta sexta-feira (20) o decreto nº 1229/2020, que estabelece uma série de medidas de enfrentamento e precaução, a fim de evitar a disseminação da pandemia do Covid-19 em todo município, apesar de não haver nenhum caso confirmado da doença na península. O decreto leva em consideração a preocupação com o avanço do novo Coronavírus na Bahia e o elevado número de turistas que o Município de Maraú recebe em todas as estações do ano, em razão de suas belezas naturais reconhecidas mundialmente.

Entre algumas das medidas adotadas, está a suspensão por 15 (quinze) dias: Todos os eventos públicos e privados de qualquer natureza, atividades em feira, inclusive feiras livres, academias, restaurantes, bares, boates, salão de cabeleireiro, casas de shows e demais comércios. No decreto está proibido também as atividades de atrativos naturais, compreendido passeios e visitações a cachoeira, praias e rios. Fica suspenso também atividades de hospedagem, tais como: pousadas, hotéis, casas de temporada e camping. A recepção e excursões e demais meios de transportes coletivos para turistas estão suspensas.