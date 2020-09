Rui libera shows e cultos para até 100 pessoas no estado; decisão final cabe a prefeituras.

Um decreto publicado na edição desta quarta-feira (2) do Diário Oficial do Estado, liberou a realização de eventos com até 100 pessoas na Bahia. A medida é uma substituição a um artigo do decreto 19.586, de 27 de março, que suspendia eventos com a presença de público superior a 50 pessoas.

Agora, segundo texto publicado no D.O. desta quarta, ficam suspensos, em todo território do Estado da Bahia, até o dia 13 de setembro de 2020, “os eventos e atividades com a presença de público superior a 100 (cem) pessoas, ainda que previamente autorizados, que envolvem aglomeração de pessoas, tais como: eventos desportivos, religiosos, shows, feiras, circos, eventos científicos, passeatas e afins, bem como aulas em academias de dança e ginástica”.

Ou seja, eventos com até 100 pessoas podem ser realizados. O decreto 19.586, publicado em março deste ano, reúne 24 artigos, com diversas medidas de combate à propagação do coronavírus no estado, como: obrigação de isolamento domiciliar a quem for diagnosticado com a Covid-19, restrição do transporte intermunicipal, suspensão da saída e a chegada de ônibus interestaduais na Bahia, entre outras determinações.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), até o fim da manhã desta quarta-feira (2), a Bahia já havia registrado 259.418 casos confirmados da Covid-19, com 5.448 mortes.

