Decisão judicial libera Bêda para concorrer as eleições em Ubaitaba.

Decisão esquenta a política ubaitabense já nesse começo de ano eleitoral.

Apósjulgamento das contas de Asclepíades Almeida (Bêda), PMDB, referente ao exercício de 2014 como prefeito e que que foi rejeitada pelo TCM e pela Câmara de Vereadores em 2017. Bêda recorreu e uma decisão judicial recente suspendeu os efeitos da votação da sessão ocorrida em 06 de outubro de 2017, que apreciando o parecer emitido pelo TCM, processo de número 07894-15, reprovou as contas de Bêda. Ou seja, após essa decisão, Bêda está apto a concorrer as eleições de Ubaitaba.

Diante dos rumores que circularam na semana passada acerca de uma decisão judicial que liberava o ex-prefeito de Ubaitaba, Bêda Almeida (PMDB), para disputar as eleições municipais de 2020, o blog Ubaitaba.com entrou em contato com o próprio Bêda que confirmou a veracidade da informação de que obteve importante decisão no processo 8000871-96.2019.8.05.0264, que tramita na Comarca de Ubaitaba, movido Contra a Câmara de Vereadores de Ubaitaba que rejeitou suas contas relativas ao exercício de 2014, com cerceamento de defesa, dentre outras falhas procedimentais.

Diante desse novo fato, a política ubaitabense deve tomar um novo rumo já que para muitos do governo atual, que representa o “grupo amarelo”, já tinha Bêda como carta fora do baralho. Mas diante dessa decisão, o ex-prefeito é forte adversário político e mostra que não só está para o jogo como vem com força total e já se articula para fortalecer o seu grupo político na cidade, o “grupo vermelho”.

Em entrevista exclusiva para o Ubaitaba.com, Bêda confirma que é pré-candidato, mas informa que seu grupo está unido e irá respeitar a vontade popular na hora da decisão final. A velha esperança dos que alimentavam Bêda como não candidato parece esvair-se. Ubaitaba que já tem pelo menos uns 10 pré-candidatos, agora mira seus holofotes para Bêda, político velho de guerra, estrategista, mestre no xadrez do jogo da política que já começa a movimentar suas peças. Veremos agora os próximos lances para ver quem vai dar o xeque-mate. (Ubaitaba.com)