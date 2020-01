Dança das cadeiras na prefeitura de Itacaré.

O ano nem bem começou e o troca-troca de secretários na Prefeitura Municipal de Itacaré, começou a todo vapor, o primeiro exonerado foi o secretário de Administração do município, Júnior Andrade, que vinha desempenhando um bom trabalho na pasta. As informações é que Junior foi afastado para cuidar da saúde. Ainda não foi Publicado o nome do novo secretário.

O prefeito também exonerou do cargo se secretária de Desenvolvimento Social, Sirlândia Liryo de Oliveira, que foi realocada para a Diretoria da Vigilância Epidemiológica da secretaria de Saúde. Em seu lugar assumiu a assistente social Juliana Novais Felix, que conhece como ninguém a pasta, onde desempenha excelentes trabalhos desde a gestão passada.

Há informações de bastidores, que haverá novas mudanças em outras secretarias, agora é só aguardar para saber quem será o próximo!