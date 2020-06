Cultura de Itacaré se mobiliza para apoio aos artistas durante pandemia.

Como de se esperar os impactos do isolamento social são percebidos em todas as esferas e a área cultural não seria imune à atual situação, pelo contrário, com o fechamento do segmento turístico, a cultura é de início o setor mais prejudicado sendo o primeiro a fechar e ao que tudo indica o último a ser reaberto, uma vez que o mesmo requer contato com o público.

Pensando nas classes trabalhadoras da cultura local como músicos, produtores culturais, artesãos, culturas populares e tradicionais como a baiana de acarajé, a capoeira e o samba de roda, manifestações culturais com seus mestres e griots, bem como na situação dos espaços culturais, a Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Turismo que hoje responde pela pasta da Cultura no município, dia 28 de abril se reúne com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, se antecipando ao cenário federal na tomada de decisões através da articulação de uma agenda de reuniões estratégicas semanais durante todo mês de maio, em plataforma virtual ZOOM para traçar medidas emergenciais de auxílio aos artistas locais, nascendo assim o Movimento #Tamo Junto Pela Cultura.

Nesse sentido o Movimento #Tamo Junto Pela Cultura que surgiu do linguajar popular se torna uma Comissão de Cultura composta por representantes dos diversos segmentos culturais (Júlio Oliveira – Secretário Municipal de Turismo e Cultura, Ronara Chagas – Presidente do CMPCI, Veruzya Correia– Segmento da Dança, Rômulo Chagas – Segmento dos Músicos e Juliana machado – Segmento do Audiovisual), que além de debater as questões do Sistema Municipal de Cultura, cria as Live’s Show para inicialmente socorrer a categoria dos músicos devido a perda de renda imediata com o fechamento dos bares, restaurantes e espaços de shows, buscando estruturar ainda um planejamento de ações estratégicas que possa alcançar as demais áreas e fazedores de cultura local. Essas ações requerem escuta dos agentes culturais, busca de parcerias e a formação de uma agenda que se espera, venha a ser desenvolvida ao longo do período da pandemia.

Cabe reforçar que essa Comissão acompanha rigorosamente o desenvolvimento das Lives Show para cumprimento do protocolo recomendado pela OMS nos critérios de higienização tanto do espaço de seu desenvolvimento quanto do pessoal envolvido, o que tem proporcionado retorno positivo em todos os seus aspectos, tornando as Lives Show o atrativo principal no final de tarde das sextas feiras ao longo dos meses de maio e junho. Ao todo já foram realizadas 7 Lives Show sendo duas delas durante o Festival Gastronômico Delivery nos dias 01, 08, 15, 22, 29 de maio e 05 e 12 de junho respectivamente, contemplando 12 atrações até o momento, sendo Trio Baianado, Bruta Raça, Marcos Abaga, Aram Wesley, É do Samba, Ronara Criola, Sandeiro, Zalela, Carol Nóbrega, Rogério D´Lucca e os Dj´s Banzai e Wesley Malora.

LEI FEDERAL ALDIR BLANC.

Outro aspecto que merece ser destacado é o fato desta Comissão de Cultura estar acompanhando atentamente a aprovação no Senado Federal da Lei 1075/2020, Lei de Emergência Cultural, batizada de Lei Aldir Blanc em homenagem ao renomado compositor brasileiro que nos deixou recentemente, e seu trânsito para sanção pelo executivo federal. Para tanto a participação dessa Comissão no curso de formação da aplicação dos recursos da lei de emergência cultural promovido pela Escola de Políticas Culturais do Ceará entre os dias 08 e 14/06 foi sem dúvidas um fator de alta relevância uma vez que os membros da Comissão estão assim habilitados e capacitados para replicar no município as proposições debatidas no curso visando maior eficácia na utilização dos recursos, assim que estes estiverem disponíveis.

De acordo com a Comissão de Cultura questões relevantes como cadastramento dos artistas, agentes e gestores culturais, fomento de espaços culturais, oficinas para os membros do Conselho e demais interessados pelo tema, além da estruturação do Plano de Ações de aplicação dos recursos da Lei de Emergência Cultural/Lei 1075/2020, estão na pauta para serem articulados em reunião prevista para o dia 23/06 com o Conselho Municipal de Políticas Culturais em conjunto com a Secretaria de Turismo e Cultura com total apoio do Prefeito de Itacaré, António de Anízio. Essa parceria em prol da cultura local vem dando certo e não pretende parar por aqui, ao contrário, pretende se estender ao pós-pandemia por compreender a cultura como um direito, o que requer envolvimento e cuidado de todas e todos.

ENTENDA O CONTEXTO

A Organização Mundial de Saúde – OMS caracterizou em 11 de março o Covid-19 como uma pandemia por ter se alastrado por todos os Continentes e desde então a vida humana vem se reinventando em seus meios sociais atingindo todas as classes, umas com maior e outras com menor impacto porém, todas as formas de vidas humanas foram e ainda estão sendo atingidas, o que certamente requer além de uma readequação de hábitos da população, estratégias do poder público de minimização dos impactos na sociedade.

É notório que desde o início dessa situação a Prefeitura de Itacaré tem tomado medidas para minimizar os impactos de disseminação do vírus na comunidade que vão desde campanhas educativas de conscientização da população até o isolamento social com barreiras sanitárias, medidas necessárias para manter a comunidade segura. As medidas no município vêm sendo tomadas mediante decretos considerando a Declaração de Emergência em Saúde, as recomendações da OMS e o acompanhamento do Comitê de Crise considerando segundo os decretos, que “é dever do Poder Público Municipal zelar pela garantia do bem estar e conservação da saúde pública dos seus munícipes devendo, quando necessário adotar medidas, ainda que restritivas, que objetivam a diminuição dos riscos à saúde”, sem deixar de se preocupar com as questões econômicas e de renda da população.