Cuide de sua saúde no Espaço Lothus em Itacaré.

Tempos de Pandemia cuide da saúde e evite tratar da doença. Profissional qualificado em terapias integrativas, traz consciência de quem você é, trabalha na essência tratando as causas, combatendo os efeitos de patologias clínicas e alterações emocionais. Terapêuticas de Medicina Ayurvédica, Acupuntura, Quiroprática, Reik, Shiatsu, Cura Shamanica, Massoterapia e diversas massagens. Serviço de atendimento em domicílio ou translado.



Lothus temperando a alma para uma vida melhor e ajudando você a renascer de suas deficiências. Depressões, hipertensão, problemas respiratórios, inflamatórios, emocionais, digestivos, hormonais, psicológicos, articulares, dores de coluna, sobrepeso, etc. Lothus temperando a alma para uma vida melhor e ajudando você a renascer de suas deficiências. Depressões, hipertensão, problemas respiratórios, inflamatórios, emocionais, digestivos, hormonais, psicológicos, articulares, dores de coluna, sobrepeso, etc.



Visite-nos, localizada no KM 05 (entrada do antigo Itacaré interatividade), ao lado da ONG Anjo Azul da Soeli Castilho, a apenas 50 metros do asfalto, envolto de mata e paisagismo natural com aconchego e silêncio.

Serviço de atendimento em domicílio e/ou translado do cliente até o ponto de origem. ida e volta. Lothus, temperando a alma para uma vida melhor.

Contato: Leonardo Barcelos

73 – 99990 1856 / 31 – 99170 1856