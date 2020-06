Cozinha Show e Live Tamo Junto serão em dose dupla hoje no Festival Gastronômico.

Se o Festival Gastronômico Sabores de Itacaré Delivery já estava bom, nesta sexta-feira vai ficar ainda melhor pois vai unir as delícias da Live Cozinha Show e o projeto Live Tamo Junto pela Cultura. A transmissão começa às 17 horas, ao vivo pelo canal do Youtube @seturitacare e pelo facebook @seturitacare. O Festival Gastronômico Sabores Delivery vai até o dia 14 de junho e é uma realização da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Turismo.

Na Cozinha Show a receita será com o chef Júnior França, que vai estar apresentando a receita do Laele Dog com o tema “Valorização dos Produtos Locais”. Já a música terá como atração o cantor Rogério D’Lucca, trazendo o melhor do reggae.

A Live Cozinha Show tem o objetivo de promover a interação entre profissionais da gastronomia local e população. Para isso uma cozinha foi montada no Ecoporan Hotel exclusiva para a realização das lives que todos os dias recebem a presença de chefs locais que mostrarão suas habilidades e ensinarão alguns de seus truques, usando como ingredientes os produtos locais e da agricultura familiar trabalhando com o tema do Festival “Gastronomia Afetiva”.

O Festival Gastronômico Sabores de Itacaré Delivery tem como proposta inovar e fortalecer os empreendedores do ramo da gastronomia para diminuir os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia da COVID-19. Para o prefeito de Itacaré António de Anízio, o Festival é uma oportunidade não somente de comercialização das empresas, como também aproximar os estabelecimentos a população, fomentando o comércio e gerando receitas até que as atividades comerciais voltem à normalidade.

No novo formato, a ideia é dar liberdade de criação para o estabelecimento, centrado em pratos inspirados em celebrações ao redor da mesa, como reuniões de família e amigos, momentos marcantes de infância e memórias de viagens. Como é tradicional, o Sabores de Itacaré prioriza a utilização de produtos da terra, para valorizar a agricultura familiar local. O Festival tem o apoio do Sindicato Patronal de Hospedagem e Alimentação de Itacaré, SENAC, SEBRAE e propõe uma experiência diferente e saborosa para a população, em tempos de recomendação para que permaneçam em casa o máximo do tempo possível.

O secretário de Turismo de Itacaré, Júlio Oliveira, reforça que o momento é de inovação e a tecnologia passar a ser um alinhado nesse cenário de pandemia. “Nesse contexto, o delivery surge como uma alternativa segura e possível para a atuação direta desses estabelecimentos ajudando a manter alguns dos seus serviços”.

Confira a programação da Live Cozinha Show

Nome do Chef: Chef Júnior França (HAMBURGUERIA CASA 87)

Nome do Prato: Laele dog.

Tema: Valorização dos produtos locais.

Data: 09/06

Horário: 17hs00

________________________

Nome do Chef: Chef Ícaro Rosa (RESTAURANTE JILÓ)

Nome do Prato: Croquete de Siri.

Tema: Reaproveitamento de produtos.

Data: 10/06

Horário: 17hs00

________________________

Nome do Chef: Chef Leleco (EMPÓRIO BAHIA)

Nome do Prato: Camarão Ouriçado.

Tema: Do mar ao campo.

Data: 11/06

Horário: 17hs00

________________________

Nome do Chef: Chef Marly Katarina (CAFÉ COM CACAU)

Nome do Prato: Bolo com nibs.

Tema: O clima do amor.

Data: 12/06

Horário: 17hs00