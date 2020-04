Covid já infectou mais de 1 milhão; 50 mil pessoas morreram.

Ao menos 1 milhão de pessoas, no mundo, foram infectadas pelo Sars-CoV-2. De acordo com estudo realizado pela Universidade Johns Hopkins, a Europa já tem mais da metade das pessoas infectadas, enquanto os Estados Unidos, sozinho, tem mais de 220 mil casos confirmados. Na ordem, ainda conforme levantamento, os países que mais têm infectados são: EUA, Itália, Espanha, Alemanhã e China. O número de diagnóstico, contudo, pode refletir apenas uma parte do número real de infecções – já que os países operam na realização dos testes em políticas distintas.

O Brasil, por exemplo, pode ter um grande número de casos subnotificados, contando com aqueles que, por não serem considerados graves, sequer são submetidos ao exame. O novo coronavírus foi descoberto e comunicado à Organização Mundial da Saúde (OMS) em dezembro de 2019. Desde então, segundo números divulgados pela pasta, 50 mil já correram em decorrência da doença causada pelo vírus, a Covid-19. Itália, Espanha, França e China, nesta ordem, lideram o número de óbitos. As mortes dobraram nas últimas semanas, segundo a OMS, que teme uma escalada ainda maior da epidemia que, no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, deve ter pico neste mês de abril. Na última pandemia, da gripe de H1N1, a gripe suína – estabelecida entre março de 2009 e agosto de 2010 -, 18.449 pessoas, em 14 países, morreram. As informações são da OMS.