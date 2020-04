Covid-19: Rui vai proibir circulação em Ilhéus e Itabuna se taxa de crescimento não baixar.

Com mais de 220 casos de coronavírus, os municípios de Ilhéus e Itabuna podem passar por um período de “lockdown” como medida para conter a disseminação do coronavírus. Isso significar fechar todos os estabelecimentos que não prestam serviços essenciais e proibir a circulação de pessoas, exceto para o cumprimento de atividades do tipo.

O plano foi anunciado pelo governador Rui Costa (PT), na tarde desta sexta-feira (24), durante mais uma edição do “Papo Correria. “Nós vamos proibir a circulação de toda ou qualquer pessoa na rua. Se não, haverá dezenas de morte. Não tem condição de manter essa taxa de crescimento em Ilhéus e Itabuna”, justifica o governador.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), até a tarde dessa quinta (23), Ilhéus contabiliza 127 diagnóstico de Covid-19 enquanto Itabuna possui 99 casos confirmados. Ambas estão entre os municípios com maiores coeficientes de incidência por 1 milhão de habitantes. A marca de Ilhéus é 782,37 para 1 milhão de pessoas e a de Itabuna é 464,30. Ainda assim, Rui reclama que as pessoas seguem se aglomerando nos espaços públicos.

“Nos ajudem ou vamos ter que tomar uma medida de proibição total de qualquer atividade em Ilhéus e Itabuna. Quero avisar aos bancos ou casas lotéricas ou não vamos manter o funcionamento de absolutamente nada em Ilhéus e Itabuna se até domingo não abaixarem as taxas”, ressalta. No primeiro boletim do dia, a Sesab aponta um aumento de mais de 100 casos em todo o estado, que chega a 1.962 diagnósticos de coronavírus. Mais tarde, a partir das 17h, um boletim com o detalhamento dos locais de ocorrência deve ser divulgado.