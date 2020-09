Covid-19 Ilhéus: 68 leitos de UTI estão ocupados, apenas 07 estão disponíveis, diz site.

Nas últimas 24h, aumentou para 68, o número de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva, devido ao agravamento em decorrência do novo coronavírus. De acordo com o ultimo boletim epidemiológico divulgado na noite deste domingo (06) pela secretária municipal de saúde, 09 pessoas foram encaminhadas para UTI dos hospitais da Cidade. De um total de 75 leitos, Ilhéus dispõe nesse momento de apenas 07, para atender pacientes de toda a região.

Por outro lado, há 04 dias não se registra casos de óbitos. Ainda de acordo com a SESAU, 5.745 pessoas já estão recuperadas, 315 ainda cumprem isolamento domiciliar e 148 pessoas aguardam resultado do exame. Se for necessário sair, use máscara de proteção, utilize álcool em gel e respeite o distanciamento e evite aglomerações. (Fábio Roberto Notícias)