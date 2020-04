Covid-19 afeta turismo na península de Maraú e provoca demissões no setor hoteleiro de Barra Grande.

A crise mundial causada pela pandemia do coronavírus reflete na rede hoteleira da península de Maraú. Com decreto que determinou o fechamento de meios de hospedagens, bares, restaurantes, interdição das praias e suspensão da travessia marítima para Camamu, empresários do setor hoteleiro relatam que os hotéis e pousadas de Barra Grande vivem um quadro de falta de hóspedes sem precedentes, que deve zerar o faturamento no período.

“O impacto é muito grande, como nada visto antes, no setor de turismo e hotelaria. Muito grave, porque nós somos o primeiro a entrar e vamos ser os últimos a sair”, declara um empresário local. Férias coletivas, redução de salários e até demissões já estão ocorrendo em todos os cantos da península.

É um momento delicado. É uma crise mundial e a maioria dos donos de hotéis entende que tem que esperar essa crise passar. As pessoas só vão voltar a viajar quando se sentirem seguras. É um momento de incerteza muito grande.

De acordo com a secretaria de turismo de Maraú, vários hotéis e pousadas de Barra Grande e demais localidades já anunciaram demissões e o horizonte não é nada animador. (Fonte: Barra Grande 24h)