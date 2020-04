Coronavoucher: População se aglomera na porta Secretaria de Ação Social em Itacaré.

Mesmo diante de grande divulgação que não precisa ir a Secretaria de Ação Social e a recomendação da Prefeitura de Itacaré para evitar aglomerações por causa do novo coronavírus, filas foram registradas na manhã desta terça-feira (07.04) em frente a Secretaria de Assistência Social.

A população procurava informações e auxílio para se cadastrar no app para receber o auxílio emergencial de R$ 600, conhecido como “coronavoucher”, e renovar o cadastro do Número de Identificação Social – NIS que garante pagamento do Bolsa Família.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Juliana Novaes, os beneficiários não precisam nesse momento se dirigir para a secretaria para fazer qualquer cadastro, pois tudo será amplamente divulgado, com o passo a passo, pelo Governo Federal. Também orienta que os beneficiários não respondam a nenhum site. Ela explica que a procura das pessoas por cadastramento presencial nesse momento só vai aumentar os ricos de contaminação com o coronavírus.

O programa de auxílio emergencial de R$600,00 é destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes individuais da Previdência Social e desempregados. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, frisou que há dois pilares muito importantes neste programa – a segurança e agilidade – para garantir que os recursos cheguem aos que realmente precisam no menor espaço de tempo.

O aplicativo é simplificado e totalmente gratuito para permitir que, em torno de 48 horas após seu cadastramento, aqueles que cumprirem os requisitos legais tenham o recurso creditado em suas contas. A ação está sendo feita em etapas e a Caixa deverá iniciar a primeira onda de pagamentos, já nesta semana, contemplando os trabalhadores que estão no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), que cumprem os requisitos e têm conta corrente ou poupança no banco.

Para aqueles que estão no CadÚnico e recebem o Bolsa Família, a avaliação de perfil será automático. Quem tiver o direito receberá o crédito do auxílio emergencial no mesmo calendário do benefício regular. Entre os beneficiários do Bolsa Família, há famílias que receberão R$600, R$1200 ou R$1.800 a partir do dia 16 de abril, pelos próximos três meses, sem falhas, conforme o calendário regular do programa.