Coronavírus: Quinta-feira de longas filas e grande movimentação no centro de Ilhéus.

Filas, aglomeração e muita gente insatisfeita. Esse foi o cenário nesta quinta-feira (30). Em mais um dia de saque em dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600,00 centenas de pessoas amanheceram em agências da Caixa Econômica Federal de Ilhéus para sacar o dinheiro por meio da conta poupança digital. O benefício é oferecido para ajudar no enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Na agência da Rua Marquês de Paranaguá, por exemplo, a extensão da fila era impressionante e dava volta por todas as imediações do banco. Além da grande aglomeração, as pessoas estão bem próximas e não estão obedecendo a medida do afastamento.

Nas imagens chegadas na redação do Site Fábio Roberto Notícias, é possível perceber a área central da cidade registrar grande movimento como se estivesse em dias normais, um risco iminente para proliferação do Covid-19. Fonte: Fábio Roberto Notícias.